"Арсенал" заплатит один миллион евро за ведущего скаута "Боруссии" Д

Главный скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат должен стать сотрудником "Арсенала", утверждает Kicker. По данным немецкого издания, официально об этом будет объявлено в ближайшее время. Сообщает, что лондонский клуб заплатит за выкуп контракта селекционера около одного миллиона евро.

В числе трансферных заслуг Мислинтата считаются переходы в "Боруссию" Матса Хуммельса, Якуба Блащиковски, Невена Суботича, Свена Бендера, Роберта Левандовски и Усмана Дембеле. 45-летний немец работал в "Боруссии" с 2009 года.