Арьен Роббен: "Возможно, что я совсем завершу карьеру"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, который объявил об уходе из клуба, не исключил, что завершит карьеру по окончании сезона. Он также добавил, что может продолжить играть, если поступит действительно хорошее и интересное предложение.

- Этот вопрос открыт, все может произойти, - приводит пресс-служба клуба слова Роббена. - Поэтому настал правильный момент, чтобы объявить о своем решении. Мы прояснили этот вопрос и теперь все знают, что это мой последний сезон в "Баварии".

У меня было достаточно времени, чтобы обдумать свое будущее и следующий шаг. Возможно, что я совсем завершу карьеру. Но также возможно, что я продолжу играть, если поступит действительно хорошее и интересное предложение.

Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала". В нынешнем сезоне 34-летний Роббен провел 18 матчей и забил 6 мячей.

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