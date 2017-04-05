03:17 | ФУТБОЛ — Германия

Арьен Роббен: "Во втором тайме с "Хоффенхаймом" играли лучше, но мяч не летел в ворота"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после матча 27-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. По словам футболиста, команда слишком медленно действовала в первом тайме.

– Жаль, что так вышло, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – Такое с нами не должно происходить. В первом тайме мы плохо располагались на поле, каждый раз опаздывали на один шаг. В таких случаях всегда возникают неприятности. Во втором тайме мы играли значительно лучше, у нас были моменты. К сожалению, мяч так и не зашел в ворота.

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