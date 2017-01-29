Арьен Роббен: "Позволяли "Вердеру" совершать слишком много контратак"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Тем не менее голландец подчеркнул: команда должна была забивать третий и четвертый гол после первых двух.

– Когда команда делает счет 2:0, то кажется, что дело уже в шляпе, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – Во втором тайме "Вердер" значительно усилил давление на нас, больше шел вперед, а это означало, что у нас появлялось больше свободных зон. Мы должны использовать такую ситуацию намного лучше. В идеале счет должен был быть 3:0, 4:0. Мы должны быть более организованными и лучше контролировать мяч. В первом тайме мы позволяли слишком много контратак. Нам еще есть над чем работать.