03:23 | ФУТБОЛ — Германия

Арьен Роббен: "От игры против "Майнца" в первом тайме получил удовольствие"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после матча 13-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (3:1) подчеркнул, что получил удовольствие от игр команды в первом тайме. Голландец стал автором гола в этой встрече.

– Так, как мы играли в первом тайме, мы уже давно не играли, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Роббена. – От такой игры получаешь большое удовольствие. Мы много передвигались, удивляли соперника. Думаю, что как раз этого нам и не хватало в последние недели. В первом тайме мы действовали очень, очень хорошо и должны были забивать больше. Во втором тайме мы должны были продолжать демонстрировать высокую скорость, но немного сдали. Нужно было раньше делать счет 3:1, тогда бы исход матча был предрешен.

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