17:45 | ФУТБОЛ — Германия

Арьен Роббен: "Не понимаю 27-летних футболистов, которые уезжают в Китай"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, продливший контракт с клубом до 2018 года, рассказал, что отказался от возможности стать игроком одной из китайских команд. 33-летний хавбек рассказал, что в Поднебесной можно заработать намного больше, чем в лучших командах Европы.

 
Экс-форвард "Зенита" ХАЛК (справа) на презентации "Шанхай Шанган".Назло рекордам. Конец китайской трансферной революции

– Не понимаю 27-28-летних футболистов, которые уезжают в Китай, – цитирует L'Équipe Роббена. – Эти ребята находятся на пике карьеры, но выбирают такой путь.

Фактор Китая – настоящее безумие в современном футболе. Местные клубы совершают немыслимые сделки. Частью одной из таких мог стать я, они предложили так много денег, что каждый задумается. Китайцы предлагают в 4-5 раз больше, чем вы бы могли заработать в топ-клубе планеты. Но для меня деньги никогда не были мотивацией, отсюда и мои достижения. Футбол всегда шел на первом месте.

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