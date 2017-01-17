Арьен Роббен: "Не понимаю 27-летних футболистов, которые уезжают в Китай"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен, продливший контракт с клубом до 2018 года, рассказал, что отказался от возможности стать игроком одной из китайских команд. 33-летний хавбек рассказал, что в Поднебесной можно заработать намного больше, чем в лучших командах Европы.

– Не понимаю 27-28-летних футболистов, которые уезжают в Китай, – цитирует L'Équipe Роббена. – Эти ребята находятся на пике карьеры, но выбирают такой путь.

Фактор Китая – настоящее безумие в современном футболе. Местные клубы совершают немыслимые сделки. Частью одной из таких мог стать я, они предложили так много денег, что каждый задумается. Китайцы предлагают в 4-5 раз больше, чем вы бы могли заработать в топ-клубе планеты. Но для меня деньги никогда не были мотивацией, отсюда и мои достижения. Футбол всегда шел на первом месте.