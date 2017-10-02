Арьен Роббен: "Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти "Баварию"

Журналист ESPN Марк Ловелл опубликовал на своей странице в Твиттере цитату нападающего "Баварии" Арьена Роббена. Голландец подверг критике бывшего наставника баварцев Карло Анчелотти. 58-летний итальянский тренер работал с мюнхенцами с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и дважды Суперкубок страны.
"Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти "Баварию", – написал Ловелл.
Пять "но" против папы Карло. "Бавария" уволила Анчелотти
Arjen Robben quoted by kicker "there's better training at my son's youth team" than under Carlo Ancelotti.– Mark Lovell (@LovellLowdown) 1 октября 2017 г.
poxi39
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10:22
tagov
По стопам Дзюбы )))
10:19