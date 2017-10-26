Арьен Роббен: "Матч с "Лейпцигом" стоил нам много нервов"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Лейпцигом" в матче 1/16 финала Кубка Германии отметил высокие скорости встречи и заявил, что его команде часто не везло с реализацией моментов.

– Игра стоила нам очень много нервов, – цитирует официальный сайт "Баварии" Роббена. – Это был футболом очень высокого уровня, друг другу противостояли две топ-команды. Игра была очень интенсивной. Мы пропустили, будучи в большинстве, но, к счастью, смогли сравнять. Потом у нас было еще много шансов, но не везло. Юпп Хайнкес хорошо подготовил нас. Мы знали, что нас ждет. В первом тайме мы играли нормально, в том числе и без мяча. Мы грамотно располагались, в обороне все было нормально, но мы допускали слишком много ошибок при построении игры. Соперник в такие моменты был очень опасен. При нашей потери мяча они сразу устремлялись вперед.