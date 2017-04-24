Арьен Роббен: "Хватит искать оправдания, "Бавария" намерена завоевать трофей"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен подчеркнул в преддверии полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской "Боруссией", что команда должна реабилитироваться после вылета из Лиги чемпионов и ничьей в игре бундеслиги с "Майнцем" (2:2). Встреча пройдет 26 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени.

– Предстоящий матч будет отличаться от игры в чемпионате, – приводит Tmw слова Роббена. – Нужно подготовиться как следует. Хватит искать оправдания – это полуфинал Кубка Германии. Мы намерены завоевать трофей.