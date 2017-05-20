Арьен Роббен: "Хочу превзойти достижение Кройфа"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен рассказал о желании выиграть 11-й чемпионский титул и превзойти результат своего легендарного соотечественника Йохана Кройфа. 33-летний голландец в шестой раз стал чемпионом Германии в составе "Баварии". Два раза ему удалось победить в чемпионате Англии с "Челси", по разу – в Голландии с ПСВ и в Испании с "Реалом".

– Я очень горд тем, что выиграл десять титулов в лигах и сделал это в четырех разных странах, – приводит TZ слова Роббена. – Но еще больше я горжусь тем, что мой 10-й титул позволил сравняться с Кройфом, лучшим игроком Голландии за все время. Я превзойду его, если выиграю еще один титул. Это меня мотивирует.