Арьен Роббен: "Бавария" знает сильные стороны "Лейпцига"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен отдала должное сопернику перед матчем 1/16 финала Кубка Франции против "Лейпцига". Встреча состоится сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.
- Мы знаем сильные стороны "Лейпцига", - приводит пресс-служба клуба слова Роббена. - Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу.
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https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2017/10/vorbericht-rb-leipzig---fc-bayern