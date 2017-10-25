Арьен Роббен: "Бавария" знает сильные стороны "Лейпцига"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен отдала должное сопернику перед матчем 1/16 финала Кубка Франции против "Лейпцига"​. Встреча состоится сегодня, 25 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Мы знаем сильные стороны "Лейпцига", - приводит пресс-служба клуба слова Роббена. - Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу.