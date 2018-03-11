Арьен Роббен: "Бавария" не может просто взять и сосредоточиться на Лиге чемпионов"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен​ после победы над "Гамбургом" в матче 26-го тура чемпионата Германии (6:0) заявил, что команде необходимо выигрывать, несмотря на то, что уже через неделю мюнхенцы могут стать чемпионами. По мнению голландца, нельзя сосредотачиваться только на Лиге чемпионов.

- Мы очень хорошо начали, а это всегда ключ к успеху, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - И не имеет значение, какой у нас отрыв. "Бавария" должна продолжать побеждать в матчах бундеслиги. Мы не можем просто взять и сосредоточиться на Лиге чемпионов. В матчах бундеслиги мы также должны показывать, что находимся в хорошей форме.