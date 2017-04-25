Арьен Роббен: "Бавария" может снова обыграть "Боруссию"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен уверен, что его команда может выйти в финал Кубка Германии, обыграв дортмундскую "Боруссию". Также он отметил, что всегда старается выкладываться на 100 процентов.

- На тренировках и в матчах я выкладываюсь на все 100 процентов, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - Это заложено в моем характере. Талант это не все, тебе нужен еще правильный менталитет. Я убежден, что смог стать тем, кем стал, благодаря тому, что я всегда отрабатывал на максимум, всегда старался стать лучше и получить оптимальный результат.

Грядущий поединок с "Боруссией"? Это будет жаркий матч. Я уверен, что если мы выложимся до конца, то сможем снова их победить. Я уверен в наших силах, мы должны выложиться на максимум, ведь победитель будет лишь один.

Матч "Бавария" - "Боруссия" состоится завтра, 26 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.