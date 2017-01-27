Арьен Роббен: "Баварии" по силам одержать победу во всех трех турнирах"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен выразил надежду на то, что мюнхенский клуб по итогам сезона сумеет завоевать три трофея. По словам голландского хавбека, один из главных соперников "Баварии" в борьбе за титул чемпиона Германии – "Лейпциг" – имеет лучший запас физической прочности, так как выступает в одном турнире.

– Желание выиграть Лигу чемпионов мотивирует нас, – приводит AS слова Роббена. – Мы также постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть бундеслигу и Кубок Германии. У нас достаточно способностей, чтобы сделать это. Борьба в чемпионате Германии будет идти до самого конца сезона. Мы играем в трех турнирах, а "Лейпциг" участвует только в одном, так что у них лучше запас физической прочности.