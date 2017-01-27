23:45 27 января | ФУТБОЛ — Германия

Арьен Роббен: "Баварии" по силам одержать победу во всех трех турнирах"

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Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен выразил надежду на то, что мюнхенский клуб по итогам сезона сумеет завоевать три трофея. По словам голландского хавбека, один из главных соперников "Баварии" в борьбе за титул чемпиона Германии – "Лейпциг" – имеет лучший запас физической прочности, так как выступает в одном турнире.

– Желание выиграть Лигу чемпионов мотивирует нас, – приводит AS слова Роббена. – Мы также постараемся сделать все возможное, чтобы выиграть бундеслигу и Кубок Германии. У нас достаточно способностей, чтобы сделать это. Борьба в чемпионате Германии будет идти до самого конца сезона. Мы играем в трех турнирах, а "Лейпциг" участвует только в одном, так что у них лучше запас физической прочности.

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Материалы REN-TV

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