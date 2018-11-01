Арьен Роббен: "Баварии" не стыдно признавать ошибки"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен проанализировал текущее положение команды. По словам футболиста, проблемы мюнхенцев не связаны с мотивацией или отношением игроков к матчам.

- Были, конечно, времена, когда все было проще, - приводит Tz.de слова Роббена. - Мы сейчас не на нашем лучшем этапе, но это не связано с мотивацией или отношением. Мы относимся к каждой игре очень серьезно. Мы должны быть принципиально самокритичными и сохранять спокойствие. Нам не стыдно признать свои ошибки.

В чемпионате Германии "Бавария" с 19-ю очками располагается на втором месте.

Все о чемипонате Германии - здесь.