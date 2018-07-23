Ангела Меркель уважает решение Езила уйти из сборной Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с уважением относится к решению Месута Езила завершить карьеру в сборной Германии. Хавбек "Арсенала" объявил об уходе из национальной команды после чемпионата мира-2018. По его словам, он сталкивался с проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.

- Меркель ценит Езила и считает, что он много сделал для немецкой команды и принял решение, которое нужно уважать, - цитирует ТАСС представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Сборная Германии на ЧМ-2018 не смогла выйти из группы.