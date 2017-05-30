Андрис Йонкер: "Вольфсбург" сохранил место в Бундеслиге, но праздновать нечего"

Главный тренер "Вольфсбурга" Андрис Йонкер отметил, что не испытывает радостных эмоций после сохранения "волками" прописки в Бундеслиге на следующий сезон. По его словам, для клуба это задача-минимум. В понедельник "Вольфсбург" во второй раз обыграл "Айнтрахт" из Брауншвейга (1:0), который во второй Бундеслиге занял третье место.

- Мы сохранили место в Бундеслиге, и это успех, - приводит DW слова Йонкера. - Но это задача-минимум для клуба. Так что праздновать нечего, я просто сделал свою работу. Но, конечно, футболисты и фанаты остались довольны.