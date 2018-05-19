Андрей Ярмоленко: "В "Боруссии" никто не поднимал вопрос о моем уходе из команды"

Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб. Он отметил, что это не соответствует действительности.

– В последнее время вокруг тебя ходит достаточно много слухов. Как ты на них реагируешь?

– Никак. Как и все болельщики, узнаю об этом из СМИ. Со мной в клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал – этот вопрос даже не поднимался. Не знаю, откуда ноги растут, - цитирует футболиста "Команда №1".

В прошедшем сезоне 28-летний украинец провел 18 матчей в бундеслиге, забил три мяча и отдал пять результативных передач.