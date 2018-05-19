14:11 | Футбол — Германия

Андрей Ярмоленко: "В "Боруссии" никто не поднимал вопрос о моем уходе из команды"


Полузащитник "Боруссии" (Дортмунд)  Андрей Ярмоленко прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб. Он отметил, что это не соответствует действительности.

– В последнее время вокруг тебя ходит достаточно много слухов. Как ты на них реагируешь?

– Никак. Как и все болельщики, узнаю об этом из СМИ. Со мной в клубе на тему моего возможного ухода никто не разговаривал – этот вопрос даже не поднимался. Не знаю, откуда ноги растут, - цитирует футболиста "Команда №1".

В прошедшем сезоне 28-летний украинец провел 18 матчей в бундеслиге, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Дополнительная информация

http://zbirna.com/2018/05/19/andrej-yarmolenko-nastupil-period-kogda-nuzhno-prosto-pereterpet/

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