Андрей Ярмоленко: "В "Боруссии" больше всего общаюсь с Шахином и Топраком"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, что он отдает все силы на каждой тренировке новой команды. Он отметил, что все его одноклубники дружны и настроены помочь ему.

– Я всегда стараюсь на каждой тренировке и каждой игре отдавать все силы, и это приносит результат, – цитирует 1927.kiev.ua Ярмоленко. – Бывают матчи, где все хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю много прессы, в том числе и нашей, и сейчас все хвалят, все хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика и я к этому готов. Неудачные игры бывают у всех, даже у Месси, поэтому я к этому абсолютно нормально отношусь.

Я знаю, что очень много недоброжелателей, которые только ждут, чтобы Ярмоленко сыграл плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одной мотивацией, чтобы выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как "Боруссия".

В принципе, все ребята очень дружные. Как только я пришел, совсем ничего не знал, а там есть свои правила, свой режим дня и он отличается от нашего расписания, и ребята подходят и помогают, подсказывают. В бытовых вопросах тоже – спрашивают, как помочь с жильем. В этом плане им большое спасибо, что помогают новым людям. Приятно, что это делает не только руководство, но и сами игроки.

А так, больше общаюсь с турецкими друзьями. Как только я подписал контракт, мне сразу написал Нури Шахин в Инстаграме и поздравил. Сначала подумал, что это может какой-то фейк, но зашел на страницу и убедился, что это официальная страница. Отписал ему, поблагодарил. Позже мы пообщались после нашей игры со сборной Турции. А когда приехал в Дортмунд, то больше общаюсь с Шахином и Топраком.