Андрей Ярмоленко: "На "Сигнал Идуна Парк" невероятная атмосфера"

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко в своем Инстагарме сообщил, что он остался доволен результатом первого матча на домашнем стадионе "шмелей" "Сигнал Идуна Парк". Во встрече 4-го тура чемпионата Германии команда украинского нападающего разгромила "Кельн" - 5:0.

- Моя первая игра на На "Сигнал Идуна Парк", - написал Ярмоленко. - Невероятная атмосфера. Отличная победа.

Отметим, что в трех стартовых матчах за "Боруссию" Ярмоленко отметился голом и результативной передачей. После четырех туров бундеслиги дортмундцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. Занимающий второе место "Ганновер" уступает по дополнительным показателям.