Андрей Ярмоленко: "Месяц придется передвигаться на костылях"

Нападающий "Боруссии" Андрей Ярмоленко сообщил, что не сможет помочь своей команде как минимум месяц. Форвард получил травму в матче чемпионата Германии против "Фрайбурга" (2:2).

- Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу, - приводит zbirna.com слова Ярмоленко. - Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошел в обводку и сразу почувствовал – что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе – ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне надели специальный сапог – месяц придется передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно.