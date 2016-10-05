Андрей Шевченко: "У Коноплянки слишком мало игровой практики в "Шальке"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что у его подопечных для попадания в команду должно быть много игровой практики в своих клубах. Специалист посетовал на непростое положение полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки, который после перехода из "Севильи" проходит адаптацию к новым условиям.

– Мне хочется, чтобы игроки сборной имели как можно больше игровой практики в клубах, – цитирует "Футбол 24" Шевченко. – Европейский футбол везде разный, в Украине один, в Испании – другой, в Германии – третий. У Коноплянки сейчас период смены клуба, он адаптируется ко всему новому, и пока, к сожалению, не имеет достаточно времени на поле. Это главная проблема. Коноплянке предстоит завоевать место в основе "Шальке", этого я ему желаю.