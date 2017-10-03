Андрей Шевченко: "Для меня не стало откровением то, как Ярмоленко заиграл в "Боруссии"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не удивлен, что полузащитник Андрей Ярмоленко смог удачно дебютировать за дортмундскую "Боруссию". За немецкий клуб он провел 5 матчей в чемпионате, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.

– Сравнивать мою ситуацию и ситуацию Андрея Ярмоленко не совсем правильно, – цитирует "Команда №1" Шевченко. – Я уехал из Динамо в 22 года, а Андрей перебрался в зарубежный клуб уже в качестве состоявшегося футболиста. В Дортмунде он сразу попал в родную стихию – команда играет в атакующем ключе. Лично для меня не стало откровением то, как Ярмоленко там заиграл.