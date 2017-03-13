16:30 | ФУТБОЛ — Германия

Андре Шюррле: "Тухель видит во мне джокера"

0
0
0
0

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, который нерегулярно появляется в стартовом составе команды, понимает свою роль. По словам хавбека, ему нужно принять то, что главный тренер "шмелей" Томас Тухель видит в нем джокера.

- Понятно, что я хочу выходить на поле в каждой игре, но я вижу картину в целом и знаю свою роль, - приводит Spox слова Шюррле. - Футболисты, которые попали в "старт" в предыдущих матчах, хорошо справились со своими обязанностями. Если Тухель видит во мне джокера, то я должен принять это.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ