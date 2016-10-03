Андре Шуберт: "Гол с сомнительного пенальти подкосил "Боруссию"

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт поздравил "Шальке" с победой в матче 6-го тура чемпионата Германии (0:4). По словам специалиста, в этой встрече соперник сумел реализовать все голевые моменты.

- Поздравляю "Шальке" с победой. Эту игру можно очень легко проанализировать, - приводит пресс-служба "горняков" слова Шуберта. - Первый тайм был очень жестким. Обе команды часто теряли мяч и практически не создавали моментов. Мы хорошо оборонялись, но не смогли построить атакующую игру, которая привели бы к голевым ситуациям.

В перерыве мы поговорили об этом и хотели исправить игру. Нам удалось хорошо начать второй тайм, создали пару неплохих шансов уже на первых минутах. А потом случился сомнительный пенальти. Этот гол немного подкосил нас. В ближайшие минуты "Шальке" безжалостно наказал нашу команду, реализовав все свои моменты.

Я не могу предъявить своей команде претензий. Соперник очень эффективно действовал в атаке и победил в важных единоборствах. Мы должны принять этот результат и сделать выводы. В футболе иногда такое случается.