10:51 | ФУТБОЛ — Германия

Андре Шуберт: "Гол с сомнительного пенальти подкосил "Боруссию"

0
0
0

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Андре Шуберт поздравил "Шальке" с победой в матче 6-го тура чемпионата Германии (0:4). По словам специалиста, в этой встрече соперник сумел реализовать все голевые моменты.

- Поздравляю "Шальке" с победой. Эту игру можно очень легко проанализировать, - приводит пресс-служба "горняков" слова Шуберта. - Первый тайм был очень жестким. Обе команды часто теряли мяч и практически не создавали моментов. Мы хорошо оборонялись, но не смогли построить атакующую игру, которая привели бы к голевым ситуациям.

В перерыве мы поговорили об этом и хотели исправить игру. Нам удалось хорошо начать второй тайм, создали пару неплохих шансов уже на первых минутах. А потом случился сомнительный пенальти. Этот гол немного подкосил нас. В ближайшие минуты "Шальке" безжалостно наказал нашу команду, реализовав все свои моменты.

Я не могу предъявить своей команде претензий. Соперник очень эффективно действовал в атаке и победил в важных единоборствах. Мы должны принять этот результат и сделать выводы. В футболе иногда такое случается.

Дополнительная информация

http://www.schalke04.de/ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/021016_stimmen_trainer/page/1879--71-71-.html

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ