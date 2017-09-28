Анчелотти согласен уйти из "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти согласен покинуть свой пост, сообщает ESPN. Напомним, что сегодня состоится экстренное собрание руководителей клуба, во время которого будет решено будущее итальянского тренера.

Вчера "Бавария" проиграла "ПСЖ" со счетом 0:3 в матче группового турнира Лиги чемпионов. 58-летний тренер работает с командой с 2016 года. Под его руководством "Бавария" выиграла чемпионат и два раза – Суперкубок страны.

Отмечается, что в случае увольнения на время команду возглавит ассистент итальянца Вилли Саньоль. Ранее сообщалось, что наставник "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн может сменить Анчелотти в "Баварии".