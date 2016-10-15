Анчелотти после ничьей с "Айнтрахтом" пообещал изменения в составе

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти остался недоволен действиями своих подопечных в гостевом матче 7-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (2:2). Отметим, что гости вели в счете 2:1, однако упустили победу, действуя в большинстве.

– Мы играли не слишком хорошо, ошиблись с расстановкой, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – Первые 45 минут мы спали, это слишком много в любой игре. Бывает такое, что команда на протяжении 10 минут не может сконцентрироваться, но не целый тайм! Мне нужно это изменить, хочу посмотреть на свою команду. В составе последуют изменения.