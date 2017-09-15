Анчелотти пообещал устроить вечеринку для критиков по окончании сезона

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил о том, что ему бы хотелось надолго остаться в клубе. Ранее сообщалось, что специалист намерен покинуть мюнхенцев, чтобы вернуться в чемпионат Англии. Ранее 57-летний тренер возглавлял "Челси".

– Я счастлив в Баварии мне бы хотелось остаться здесь надолго. Если говорить о моем контракте, то он рассчитан до лета 2019 года, но сейчас я думаю не об этом, – приводит Goal.com слова Анчелотти. – Мне бы хотелось хорошо выполнить свою работу в этом клубе.

Сейчас мы не лидируем в турнирной таблице, но это дело времени. Я не должен отвечать каждому из критиков. Многие любят давать советы, поэтому я обещаю, что в конце сезона устрою вечеринку для критиков с хорошей едой и вином.

Напомним, что Анчелотти работает в "Баварии" с 2016 года. В прошлом сезоне он привел клуб к чемпионскому титулу, однако вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.