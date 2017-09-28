Анчелотти по проценту побед с "Баварией" уступил только Гвардьоле

Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Баварии", которому удалось довести прцент побед команды до 70, сообщает Opta. Лучшие результаты показывал только Хосеп Гвардьола, на счету которого 75 процентов побед.

Итальянец провел 60 матчей у руля мюнхенской команды и одержал 42 победы. На его счету 2,25 очка за игру в среднем. На счету испанца 161 поединок, 121 победа и 2,39 очка в среднем.

Напомним, "Бавария" объявила об отставке Анчелотти после поражения команды в Лиге чемпионов от "ПСЖ" (0:3). Временно руководить командой будет Вилли Саньоль.