Анчелотти ответил Эффенбергу и Хаманну

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что его не интересуют мнения со стороны о его будущем в клубе. Ранее бывший капитан "Баварии" Штефан Эффенберг заявил, что итальянский наставник будет уволен по окончании сезона, если не выиграет Лигу чемпионов. Другой экс-хавбек мюнхенского клуба Дитмар Хаманн также критично отозвался о работе Анчелотти.

– Эффенберг на живет в нашей раздевалке, а меня вообще не интересует, что происходит за ее пределами, – цитирует Анчелотти Football Italia. – Он и Хаманн могут придерживаться своих мнений, однако мне это все равно. Уйду ли я? Я в это не верю. В меня верит клуб, и для меня это самое главное, а не критика и мнения посторонних людей.