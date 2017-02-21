Анчелотти оштрафован на 5 тысяч евро за "жест Эффенберга"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти оштрафован Немецкой федерацией футбола за неприличный жест после ничьей в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии против "Герты" (1:1), сообщается на сайте клуба. Специалист выплатит штраф в размере 5 тысяч евро за свой поступок.

Отмечается, что "Бавария" понимает реакцию Анчелотти на плевок со стороны болельщика соперника. Напомним, после ничьей против "Герты" итальянец показал средний палец болельщикам хозяев. Сам тренер не стал скрывать своей вины и объяснил свое поведение тем, что в него плюнули.