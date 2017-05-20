Анчелотти объяснил, почему доверяет больше опытным игрокам, чем молодежи

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти не согласен с теми критиками, которые утверждают, что в мюнхенском клубе не доверяют молодежи. По его словам, в топ-клубе должны играть уже состоявшиеся футболисты.

– Некоторые забывают, что ранние дебюты Буффона, Креспо, Пату, Кака состоялись просто потому, что они уже были готовы играть, – цитирует Goal Анчелотти. – Я думаю, что топ-клубы не дают специально молодым людям игровое время, чтобы они росли в основном составе. Это очевидно, потому что для таких клубов главное – победы. А молодым людям нужно расти. Молодой футболист в "Баварии" уже должен быть готовым к игре. Чаще всего ему нужно уйти в аренду на год или два, чтобы вернуться готовым к игре. Мне же нужно быть сфокусированным на результатах команды.