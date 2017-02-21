07:12 | ФУТБОЛ — Германия

Анчелотти может быть оштрафован на 10 тысяч евро за неприличный жест

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может быть оштрафован на сумму от семи до десяти тысяч евро, сообщает Bild. Окончательное решение по делу итальянского специалиста Немецкий футбольный союз вынесет сегодня.

Напомним, после ничьей в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии против "Герты" (1:1) Анчелотти показал средний палец болельщикам хозяев. Сам итальянец не стал скрывать своей вины и объяснил свое поведение тем, что в него плюнули. Отметим, что в этой встрече нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски сравнял счет на шестой компенсированной минуте второго тайма, забив самый поздний гол в истории бундеслиги.

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