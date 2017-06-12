Амири продлил контракт с "Хоффенхаймом"

"Хоффенхайм" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Надимом Амири. Новое соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что Амири является воспитанником "Хоффенхайма" и играет за основной состав с 2014 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в клубных турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 передачи. Напомним, что по итогам сезона клуб финишировал на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.