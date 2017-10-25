Амин Арит: "Бавария" хотела заполучить меня"

Полузащитник "Шальке" Амин Арит заявил, что "Бавария" была заинтересована в его услугах прошлым летом. 20-летний марокканец в июле перебрался в стан гельзенкирхенцев из "Нанта" за 8 миллионов евро.

- Правда, что "Бавария" хотела заполучить меня, - цитирует Bild Арита. - Если такой большой клуб проявляет интерес, то, конечно, ты серьезно об этом думаешь. Но тогда также нужно спросить себя, что лучше для прогресса. Я пришел к выводу, что "Шальке" и этот проект лучше подходят мне. Я видел возможность играть в основе здесь.

Бундеслига, на мой взгляд, является лучшей лигой в мире для молодых игроков, потому что она очень требовательна технически, физически и тактически, а стадионы всегда заполнены.