04:28 29 января | ФУТБОЛ — Германия

Александр Нури: "То, как мы играли с "Баварией", придает смелости"

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Главный тренер "Вердера" Александр Нури после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:2) подчеркнул, что команда провела неплохую игру. Тем не менее специалист выразил сожаление по поводу отсутствия очков в поединках с сильными командами.

– Думаю, что в первом тайме мы хорошо располагались на поле, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Нури. – То, как мы играли, придает нам смелости. В матчах против двух очень сильных соперников мы не смогли набрать очки. Нужно работать над тем, чтобы хорошая игра преобразовывалась в очки.

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Материалы REN-TV

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