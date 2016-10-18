Александр Нури: "Скрипник проделал хорошую работу в "Вердере"

Исполняющий обязанности главного тренера "Вердера" Александр Нури высоко оценил работу, проделанную бывшим наставником команды Виктором Скрипником. По его словам, украинский специалист предан бременскому клубу.

- Когда меня утвердили на этой должности, я обратился за советом к Скрипнику, - приводит Sky слова Нури. - Он предан клубу. Я уважаю работу, которую он проделал. Между нами хорошие взаимоотношения.

Напомним, последние 20 лет Скрипник был связан с "Вердером" - с 1996 по 2004 год он защищал его цвета как игрок, затем 9 лет работал с молодежкой, с 2013 по 2014 год возглавлял дублеров, а в октябре 2014 года возглавил первую команду.