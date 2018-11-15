Алаба пожелал Родригесу скорейшего выздоравления

Защитник "Баварии" Давид Алаба выразил сожаление по поводу травмы полузащитника Хамеса Родригеса.
Колумбиец надорвал крестообразную связку колена. Следующие 10 дней ему прописан полный покой. Затем начнется процесс терапии и реабилитации.
- Очень жаль слышать о твоей травме. Поправляйся скорее, Хамес Родригес, - написал Алаба в своем Твиттере.
Хамес выступает за "Баварию" с 2017 года на правах аренды. Мюнхенский клуб может выкупить футболиста, права на которого принадлежат "Реалу", за 40 миллионов евро в 2019 году.
В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за "Баварию", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
So sorry to hear about your knee injury. Get well soon, @jamesdrodriguez 🙏🏾 #da27 pic.twitter.com/GtyqLt4uwM– David Alaba (@David_Alaba) 14 ноября 2018 г.
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