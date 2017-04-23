Алаба получил травму и может пропустить кубковую игру с "Боруссией"

Защитник "Баварии" Давид Алаба получил травму во вчерашнем матче 30-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:2). Как сообщает пресс-служба клуба, на 17-й минуте австриец был заменен, у него было диагностировано растяжение капсулы в левом колене. Таким образом, он может пропустить игру с дортмундской "Боруссией" в 1/2 финала Кубка Германии.

- Это не серьезная проблема, - отметил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти. - Будем следить за его самочувствием.