Алаба – об интересе "Реала": "Ничего конкретного"

Защитник "Баварии" Давид Алаба подчеркнул, что пока не получил конкретного предложения от "Реала". Ранее агент 25-летнего австрийца заявил, что мадридский клуб действительно заинтересован в подписании игрока.

– Пока нет ничего конкретного, – цитирует Goal.com Алабу. – Я знаю, что в футболе все может развиваться очень быстро, но на данный момент сосредоточен на игре за сборную. Я хорошо себя чувствую в Мюнхене, есть еще много вещей, которые мне предстоит там сделать.

В минувшем сезоне Алаба сыграл в 39 матчах за "Баварию", забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.​