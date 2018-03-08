Алаба может летом уйти из "Баварии". Варианты - "Барселона" и "Реал"

Защитник "Баварии" Давид Алаба после завершения сезона-2017/18 может уйти из команды, сообщает Bild. По информации источника, 25-летний австриец рассматривает в качестве вариантов продолжения карьеры "Барселону" и "Реал". Отмечается, что оба клуба готовы подписать контракт с игроком.

Вместе с тем, Алаба не принял окончательного решения об уходе из "Баварии". Он готов остаться в мюнхенском клубе, если его сделают капитаном команды.

Напомним, Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.