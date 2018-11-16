Аксель Витсель: "Переход в "Боруссию" - лучшее решение в моей карьере"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель доволен тем, что перешел в дортмундскую "Боруссию".

- Переход в "Боруссию" был лучшим решением в моей карьере, - цитирует игрок Bild. - Никогда раньше не играл в одной команде со столь сильными футболистами. Кроме того, здесь идеальное расположение для меня. Я и моя семья живем недалеко от родины. Что касается победы над "Баварией" (3:2), то мы не будем говорить о чемпионстве. Нам нужно сосредоточиться на следующих играх.

Предыдущим клубом 29-летнего бельгийца был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "Боруссию" и забил три мяча.

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