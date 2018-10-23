Аксель Витсель: "Меня назвали в честь героя фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз"

Полузащитник "Боруссии" Аксель Витсель рассказал, что получил свое имя в честь героя одного из кинофильмов.

- Мои родители назвали меня в честь Акселя Фоули, полицейского, которого играл Эдди Мерфи в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз". Им очень нравится фильм и этот герой, - приводит пресс-служба бундеслиги слова Виселя.

Напомним, что с 2012 по 2017-й год игрок выступал за "Зенит". В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка страны, двукратным обладателем национального Суперкубка.

In case you ever wondered where @axelwitsel28 got his name from... 🤔 pic.twitter.com/9AfXe4adpe – Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 23 октября 2018 г.

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