Агент: "Ярмоленко хочет поразить болельщиков "Боруссии" своей игрой"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко хочет стать важным игроком для клуба. Как отметил его агент Ральф Изенеггер, 27-летний украинец мечтал выступать за дортмундцев. Напомним, Ярмоленко недавно перешел из киевского динамо в "Боруссию", подписав четырехлетний контракт.
– Андрей всегда хотел играть за "Боруссию". О таком клубе можно только мечтать, – цитирует агента Sport1. – Там чудесная команда, невероятные болельщики, великолепный стадион. Ярмоленко очень хочет добиться успехов и поразить болельщиков своей игрой. Ярмоленко хотел бы играть важную роль для "Боруссии".
Хидетоши Наката
По идее у Ярмоленко есть все данные, чтобы заблистать в любом клубе. Без вариантов игрок топ-уровня. Проблемы только с дисциплиной это раз и вторая как у и большинства футболистов - IQ на уровне гопника.
10:43
vasilycomando
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10:41
Lars Berger
Главное, чтобы он по стопам Зозули не пошел...
09:44