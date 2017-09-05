Агент: "Ярмоленко хочет поразить болельщиков "Боруссии" своей игрой"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко хочет стать важным игроком для клуба. Как отметил его агент Ральф Изенеггер, 27-летний украинец мечтал выступать за дортмундцев. Напомним, Ярмоленко недавно перешел из киевского динамо в "Боруссию", подписав четырехлетний контракт.

– Андрей всегда хотел играть за "Боруссию". О таком клубе можно только мечтать, – цитирует агента Sport1. – Там чудесная команда, невероятные болельщики, великолепный стадион. Ярмоленко очень хочет добиться успехов и поразить болельщиков своей игрой. Ярмоленко хотел бы играть важную роль для "Боруссии".