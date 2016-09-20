Агент Гетце не считает, что полузащитник провалился в "Баварии"

Агент полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце Роланд Айтель не согласен с критикой в адрес 24-летнего немца. По его словам, возвращение хавбека из "Баварии" в "Боруссию" не означает, что у него что-то не получилось в Мюнхене.

– Мы должны относиться к игрокам так, как они этого заслуживают, – цитирует Goal Айтеля. – Гетце играет на самом высоком уровне уже пять лет. Он заслуживает гораздо больше уважения. Почему мы говорим о неудаче Гетце в "Баварии"? Ему только 24 года, он выиграл пять титулов в бунделиге, провел 118 матчей за "Баварию". Что вы называете провалом?