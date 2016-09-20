19:44 | ФУТБОЛ — Германия

Агент Гетце не считает, что полузащитник провалился в "Баварии"

0
0
0
4

Агент полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце Роланд Айтель не согласен с критикой в адрес 24-летнего немца. По его словам, возвращение хавбека из "Баварии" в "Боруссию" не означает, что у него что-то не получилось в Мюнхене.

– Мы должны относиться к игрокам так, как они этого заслуживают, – цитирует Goal Айтеля. – Гетце играет на самом высоком уровне уже пять лет. Он заслуживает гораздо больше уважения. Почему мы говорим о неудаче Гетце в "Баварии"? Ему только 24 года, он выиграл пять титулов в бунделиге, провел 118 матчей за "Баварию". Что вы называете провалом?

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

saxo67

Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com

20:09

shpasic

ну, Бухаров в Зените тоже много титулов выиграл, и что?

20:06

BayDin

А что еще может сказать агент Гетце? Свой "товар" нужно хвалить как на базаре.

20:02

Ботаникум

Он просто не стал для "Баварии" НЕОБХОДИМЫМ, как Роббен, Рибери, Мюллер, Нойер, Левандовский, Боатенг.....

19:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ