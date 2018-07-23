22:15 | Футбол — Германия

Агент Езила - президенту "Баварии": "Вы опозорили и себя, и народ Германии"


Агент полузащитника "Арсенала"  Месута Езила  Эркют Согут раскритиковал президента "Баварии"  Ули Хенесса за слова, посвященные завершению карьеры хавбека в сборной Германии. Хенесс заявил, что Езил "годами играл дерьмово". 

- Комментарии Хенесса не имеют ничего общего с футболом, - цитирует Согута портал Goal. - Он хочет отвлечь внимание от проблем расизма и дискриминации, вновь появившихся в Германии. Мистер Хенесс, мы не будем тратить силы и энергию на осуждение вещей, в которых вы не разбираетесь. Такими заявлениями вы опозорили и себя, и немецкий футбол, и народ Германии.

Напомним, вчера Езил объявил о завершении карьеры в сборной Германии по причине дискриминации со стороны Немецкого футбольного союза. 

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