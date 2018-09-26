7:0! Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"

"Боруссия" из Дортмунда разгромила "Нюрнберг" в матче 5-го тура бундеслиги - 7:0. Дубль оформил капитан команды Марко Ройс. В стартовом составе "Боруссии" появился экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель, который был заменен в середине второго тайма.

"Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от "Баварии".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

5-й тур

"Боруссия" Д - "Нюрнберг" - 7:0 (2:0)

Голы: Брун Ларсен, 9 (1:0). Ройс, 32 (2:0). Хакими, 49 (3:0). Ройс, 58 (4:0). Аканджи, 74 (5:0). Санчо, 85 (6:0). Вайгль, 88 (7:0).

"Боруссия": Бюрки, Шмельцер, Аканджи, Хакими, Загаду, Витсель (Кагава, 62), Ройс (Вайгль, 62), Дилэйни, Пулишич, Брун Ларсен (Санчо, 74), Филипп.

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Бауэр (Левен, 62), Мюль, Беренс, Кубо (Перейра, 90+1), Эррас, Фукс (Исхак, 70), Мисидьян.

Предупреждения: Кубо, 1. Мюль, 33.

Судья: Иттрих (Германия).

26 сентября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".