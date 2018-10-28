6:2! "Байер" уничтожил "Вердер"

"Вердер" уступил "Байеру" (2:6) в матче девятого тура чемпионата Германии.

У "Байера" отличились Александар Драгович, Кевин Фолланд, Юлиан Брандт, Карим Беллараби и Кай Хаферц (дважды).

У "Вердера" забивали Клаудио Писарро и Юя Осако. Перед матчем в СМИ появилась информация, что главный тренер "Байера" Хайко Херрлих в случае поражения будет уволен.

"Байер" набрал 11 очков и занимает 12-е место. У "Вердера" 17 очков и четвертая позиция. В следующем туре "Байер" примет "Хоффенхайм", а "Вердер" на выезде сыграет с "Майнцем".

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9-й тур

"Вердер" - "Байер" - 2:6 (0:3)

Голы: Фолланд, 8 (0:1). Брандт, 38 (0:2). Беллараби, 45 (0:3). Писарро, 60 (1:3). Осако, 62 (2:3). Хаферц, 67 (2:4). Драгович, 72 (2:5). Хаферц, 77 (2:6).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль (Писарро, 46), Нури Шахин (Рашица, 70), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Мевальд, 79).

"Байер": Градецки, Драгович, С.Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Л.Бендер (Кор, 59), Беллараби (Бэйли, 52), Брандт, Хаферц (Аларио, 81), Фолланд.

Предупреждения: Фолланд, 24. Лангкамп, 42. Та, 48. Велькович, 61.

Судья: Фриц .

28 октября. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

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