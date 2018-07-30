50 тысяч фанатов "Кельна" пришли на мероприятие, предваряющее старт клуба во 2-й бундеслиге

В воскресенье, 29 июля, "Кельн" провел мероприятие, посвященное предстоящему старту во второй бундеслиге. Его посетили 50 тысяч болельщиков. На мероприятии, среди прочего, клуб представил новых игроков.

В первом туре второй бундеслиги "Кельн" 4 августа в гостях сыграет с "Бохумом", начало встречи в 14.00 по московскому времени.



В минувшем сезоне "Кельн" занял последнее место в первой бундеслиге.