50 тысяч фанатов "Кельна" пришли на мероприятие, предваряющее старт клуба во 2-й бундеслиге

В воскресенье, 29 июля, "Кельн" провел мероприятие, посвященное предстоящему старту во второй бундеслиге. Его посетили 50 тысяч болельщиков. На мероприятии, среди прочего, клуб представил новых игроков.
В первом туре второй бундеслиги "Кельн" 4 августа в гостях сыграет с "Бохумом", начало встречи в 14.00 по московскому времени.
В минувшем сезоне "Кельн" занял последнее место в первой бундеслиге.
🙌 50.000 Fans bewiesen bei der Saisoneröffnung, dass sie dem #effzeh auch in der zweiten Liga die Treue halten und mit ihm #durchetfüer gehen. 💪https://t.co/3VawgC49ft– 1. FC Köln (@fckoeln) 29 июля 2018 г.
🔴⚪️ Die #effzeh-Hymne. 🎶 pic.twitter.com/Ecu84W3Gc8– 1. FC Köln (@fckoeln) 29 июля 2018 г.