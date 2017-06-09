31-летний специалист возглавил "Шальке"

"Шальке" на своем официальном сайте объявил о смене главного тренера. Наставник команды Маркус Вайнцирль, под руководством которого клуб впервые за семь лет не попал в еврокубки, покинул свой пост.

Вместо него назначен 31-летний специалист Доменико Тедеско, который получил тренерскую лицензию только в прошлом году. Он руководил командой второй бундеслиги "Эрцгебирге Ауэ". Соглашение с Тедеско рассчитано на два года.